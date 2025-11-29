Allumiere i boschi diventano centrale dello spaccio | 2 arresti a Civitavecchia

Civitavecchia, 29 novembre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, supportati dall’Aliquota di Primo Intervento della Compagnia Aeroporti di Fiumicino, hanno svolto un servizio coordinato ad alto impatto finalizzato a prevenire e contrastare reati predatori e fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività si sono concentrate, tra l’altro, nell’area boschiva dei Pontoni, nel comune di Allumiere, già teatro di precedenti interventi operativi, dove è stata individuata una piazza di spaccio attiva: due piazzole utilizzate come punti di confezionamento e vigilanza sono state bonificate, con il sequestro di circa 15 grammi di cocaina e due coltelli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it