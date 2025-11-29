Allo spazio cultura Roberto Alajmo e Marco Carapezza in avventure postume di personaggi illustri
Venerdì 5 dicembre dalle ore 18:30 sino alle 19:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, incontro con Roberto Alajmo e Marco Carapezza per il firmacopie del libro "Avventure postume di personaggi illustri", novità editoriale di Sellerio Editore che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
29 novembre 2025 il cuore della città diventa un grande spazio culturale a cielo aperto per accompagnare l’evento tra degustazioni, storia e arte viva nei chiostri e nei teatri cittadini - facebook.com Vai su Facebook
A Spazio Cultura Roberto Alajmo e Marco Carapezza per Avventure postume di personaggi illustri - Venerdì 5 dicembre dalle ore 18:30 sino alle 19:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – ... Si legge su lavalledeitempli.net