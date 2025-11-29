All’Istituto comprensivo Montessori di Bollate la Settimana Inclusiva
Da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre, l’intero Istituto comprensivo Montessori di Bollate sarà coinvolto nella “Settimana Inclusiva”, un ricco programma di eventi dedicati ai temi dell’inclusione, attraverso laboratori, spettacoli e letture animate. A Bollate settimana inclusiva per le scuole dell’Istituto Comprensivo Montessori L’iniziativa, promossa dalle scuole dell’Istituto mira a sensibilizzare studenti, docenti e famiglie . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
