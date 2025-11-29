Allenarsi a quest’ora del giorno fa bruciare molti più grassi ma pochissimi lo sanno

Allenarsi a quest’ora aumenta l’ossidazione dei grassi, ma la perdita di peso dipende dal bilancio calorico complessivo e dallo stile di vita L’allenamento a digiuno continua a essere uno degli argomenti più discussi nel mondo del fitness e della salute. Negli ultimi anni, questa pratica è stata spesso promossa come metodo efficace per bruciare più grassi e facilitare la perdita di peso, ma la scienza più aggiornata fornisce chiarimenti importanti e sfata alcuni miti diffusi. A che ora allenarsi? – (lopinionista.it) Numerosi studi recenti confermano infatti che, sebbene allenarsi a stomaco vuoto possa aumentare l’ossidazione dei grassi durante la sessione di esercizio, questo non si traduce necessariamente in una maggiore perdita di peso a lungo termine. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

