Allenamento Inter Mkhitaryan in gruppo anche oggi | la sensazione sulla convocazione per Pisa

Inter News 24 da parte di Chivu. Le ultime da Appiano Gentile. È il giorno della verità ad Appiano Gentile. La giornata odierna sarà decisiva per sciogliere l’ultimo dubbio di formazione che accompagna la vigilia dell’Inter. Cristian Chivu, il tecnico che guida i nerazzurri, dovrà prendere la decisione definitiva sull’eventuale convocazione di Henrikh Mkhitaryan in vista della trasferta di domani. La Beneamata sarà impegnata all’Arena Garibaldi contro il Pisa e il recupero del centrocampista armeno rappresenterebbe una notizia fondamentale per le rotazioni dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, Mkhitaryan in gruppo anche oggi: la sensazione sulla convocazione per Pisa

