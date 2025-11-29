Allegri dalla panchina alla politica | popolarità nei sondaggi al 36%
Se Max Allegri finisce in politica. È successo anche questo all'alba della stagione che segna il suo ritorno sulla panchina del Milan grazie al volumetto di Giuseppe Alberto Falci, collega del Corsera, dal titolo «A corto muso» presentato ieri sera a Milano con l'intervento di Adriano Galliani, senatore di Forza Italia e colonna portante del magnifico ciclo berlusconiano e la presenza di Alberto Barachini, sottosegretario all'editoria. La scoperta, in qualche modo sconvolgente, è l'esito di un sondaggio sulla popolarità del tecnico livornese: il 36% appena sotto quello della premier Giorgia Meloni nonostante la presenza massiccia - distribuite tra le tifoserie di Juventus (passato) e Milan (presente) - degli «antiMax», alcuni dei quali hanno fatto carriera scegliendo appunto Allegri come nemico pubblico numero uno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Galliani: "Allegri? La storia dice che al primo anno su una nuova panchina vince il campionato..." ? https://www.calciostyle.it/serie-a/galliani-allegri-e-sia-manager-che-allenatore-la-storia-dice-che-al-primo-anno-su-una-nuova-panchina-vince-il-campion - facebook.com Vai su Facebook
Adriano #Galliani a Sky: “Max #Allegri è anche un manager oltre che allenatore. Spero nello Scudetto del #Milan, parlo da tifoso: la storia dice che Allegri al primo anno su una nuova panchina vince il campionato. È successo col Sassuolo in C e con Milan e # Vai su X
Il Giornale: "Allegri, dalla panchina alla politica: popolarità nei sondaggi al 36%" - Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Allegri, dalla panchina alla politica: popolarità nei sondaggi al 36%". Si legge su milannews.it
Perché Allegri non sarà in panchina in Milan-Lecce dopo aver già saltato l’esordio in Coppa Italia - L’allenatore della squadra rossonera potrà guardare la partita valida per il secondo turno della competizione dalla tribuna, ... Riporta fanpage.it
Allegri pesca dalla panchina della Juve: firma col Milan per 3 milioni - Il Milan andrà a giocare ad Udine piuttosto incerottato alla luce delle forti assenze che dovrà fronteggiare Allegri. Si legge su diregiovani.it