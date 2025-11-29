Allegri dalla panchina alla politica | popolarità nei sondaggi al 36%

Se Max Allegri finisce in politica. È successo anche questo all'alba della stagione che segna il suo ritorno sulla panchina del Milan grazie al volumetto di Giuseppe Alberto Falci, collega del Corsera, dal titolo «A corto muso» presentato ieri sera a Milano con l'intervento di Adriano Galliani, senatore di Forza Italia e colonna portante del magnifico ciclo berlusconiano e la presenza di Alberto Barachini, sottosegretario all'editoria. La scoperta, in qualche modo sconvolgente, è l'esito di un sondaggio sulla popolarità del tecnico livornese: il 36% appena sotto quello della premier Giorgia Meloni nonostante la presenza massiccia - distribuite tra le tifoserie di Juventus (passato) e Milan (presente) - degli «antiMax», alcuni dei quali hanno fatto carriera scegliendo appunto Allegri come nemico pubblico numero uno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

