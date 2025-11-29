Allarme shaboo a Pisa pusher beccato in auto con oltre 40 dosi della droga sintetica più potente
A Pisa arrestato un cittadino filippino di 43 anni per detenzione e spaccio di shaboo: sequestrate oltre 40 dosi e strumenti per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
