Allarme esorcisti | Dalle feci al sesso in chiesa non c’è più limite al sacrilegio
(Adnkronos) – L’Associazione internazionale degli esorcisti dopo l’ultimo atto di sacrilegio avvenuto in una chiesa di Ostia, sul litorale romano, lancia un allarme: “Dal furto delle ostie consacrate al nefando sacrilegio di un luogo di culto, non c’è limite agli atti di blasfemia sempre più diffusi in Italia e all’estero: un disegno che sembra quasi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
ULTIM'ORA SKY - Suona l’allarme in casa Napoli: preoccupano le condizioni di Gilmour. Il centrocampista scozzese è alle prese con la pubalgia e nelle prossime ore lo staff medico valuterà l’eventualità di un intervento chirurgico. Non sono buone notizie per - facebook.com Vai su Facebook
Allarme esorcisti: "Dalle feci al sesso in chiesa, non c'è più limite al sacrilegio" - Gli esorcisti denunciano una "precisa strategia" dietro a questi atti e chiedono lo stop a "tanto abominio" L’Associazione internazionale degli esorcisti dopo l’ultimo atto di sacrilegio avvenuto in u ... Segnala adnkronos.com