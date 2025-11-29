Allarme Airbus | richiamati 6.000 velivoli molti erano in volo Traffico in tilt
Una decisione senza precedenti sta scuotendo l’aviazione civile mondiale. Airbus ha ordinato interventi immediati su oltre 6.000 jet A320, più della metà della flotta globale, dopo aver individuato una vulnerabilità potenzialmente critica nei sistemi di bordo. Il richiamo arriva nel weekend più trafficato dell’anno per i viaggi negli Stati Uniti e rischia di provocare significativi disagi operativi in tutto il mondo. Secondo quanto comunicato dal costruttore europeo, durante un recente episodio analizzato dagli ingegneri sarebbe emerso che un’intensa radiazione solare può compromettere i dati necessari al corretto funzionamento dei comandi di volo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Corriere della Sera. . Problemi per un aereo di Wizz Air decollato da Venezia e diretto a Skopje. L’Airbus A321neo della low cost ungherese per quasi due ore ha provato ad atterrare nell’aeroporto della Macedonia del Nord, ma senza successo. E così dopo d - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti, Airbus richiama 6000 aerei per aggiornamento urgente al computer di bordo: a rischio migliaia di voli - Un mese fa negli Usa un jet ha perso quota improvvisamente causando 15 feriti, è emerso che si tratta di un problema informatico. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Airbus richiama 6000 aeromobili A320: “Software di controllo difettoso”. Ritardi in tutto il mondo - Il richiamo è legato all'incidente avvenuto lo scorso 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York. Riporta msn.com
Airbus richiama 6000 aerei A320 per una correzione del software - Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dopo che Airbus ha annunciato venerdì di aver ordinato ... Riporta msn.com