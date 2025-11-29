Una decisione senza precedenti sta scuotendo l’aviazione civile mondiale. Airbus ha ordinato interventi immediati su oltre 6.000 jet A320, più della metà della flotta globale, dopo aver individuato una vulnerabilità potenzialmente critica nei sistemi di bordo. Il richiamo arriva nel weekend più trafficato dell’anno per i viaggi negli Stati Uniti e rischia di provocare significativi disagi operativi in tutto il mondo. Secondo quanto comunicato dal costruttore europeo, durante un recente episodio analizzato dagli ingegneri sarebbe emerso che un’intensa radiazione solare può compromettere i dati necessari al corretto funzionamento dei comandi di volo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allarme Airbus: richiamati 6.000 velivoli, molti erano in volo. Traffico in tilt