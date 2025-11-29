All’Accademia della Cucina Piacentina pranzo per il gruppo di pellegrinaggio

Nei mesi scorsi si sono recati per pellegrinaggi organizzati dalla Diocesi sia a Malta, sia a Lourdes, in questo caso accompagnati dal vescovo emerito di Piacenza-Bobbio monsignor Gianni Ambrosio. A Malta hanno visitato le principali città di quel suggestivo paese, con itinerari sui passi di San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri altri approfondimenti

Convegno Accademia Italiana della Cucina ed Enna Calcio: gli scatti di Donello Scarpinato. #EnnaCalcio #Enna - facebook.com Vai su Facebook

All’Accademia della Cucina Piacentina pranzo per il gruppo di pellegrinaggio - Nei mesi scorsi si sono recati per pellegrinaggi organizzati dalla Diocesi sia a Malta, sia a Lourdes, in questo caso accompagnati dal vescovo emerito di Piacenza- Secondo ilpiacenza.it