All’Accademia della Cucina Piacentina pranzo per il gruppo di pellegrinaggio

Ilpiacenza.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei mesi scorsi si sono recati per pellegrinaggi organizzati dalla Diocesi sia a Malta, sia a Lourdes, in questo caso accompagnati dal vescovo emerito di Piacenza-Bobbio monsignor Gianni Ambrosio. A Malta hanno visitato le principali città di quel suggestivo paese, con itinerari sui passi di San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

all8217accademia cucina piacentina pranzoAll’Accademia della Cucina Piacentina pranzo per il gruppo di pellegrinaggio - Nei mesi scorsi si sono recati per pellegrinaggi organizzati dalla Diocesi sia a Malta, sia a Lourdes, in questo caso accompagnati dal vescovo emerito di Piacenza- Secondo ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: All8217accademia Cucina Piacentina Pranzo