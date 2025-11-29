Alla Scala sarò una tigre liberata dalla gabbia Parola di Sara Jakubiak la protagonista di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

«S e una donna è vulnerabile, tutti provano empatia e compassione. Se è vulnerabile, ma anche assassina.». Sara Jakubiak (“Giakùbiak” in America, “Iacubiak” da noi) va dritta al cuore del problema posto dall’ interpretazione di Katerina Izmajlova, la protagonista di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. Il red carpet della Prima della Scala: glamour e politica per “La forza del destino” X Leggi anche › Prima della Scala 2024: un red carpet vellutato. I look di ospiti, vip e politici L’opera-scandalo di Dmitri Šostakovi? il 7 dicembre inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala, con Riccardo Chailly sul podio e la regia di Vasily Barkhatov. 🔗 Leggi su Iodonna.it

