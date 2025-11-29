Alla famiglia del bosco offerto un casolare gratis Pronti a dire sì sono rimasti affascinati

La famiglia nel bosco potrebbe andare a vivere in un casolare nel bosco di Palmoli. Una struttura immersa nel verde, ma da poco ristrutturata con una fonte unica e con l'acqua corrente, al punto che ne sarebbero rimasti "affascinati". Nathan e Catherine potrebbero quindi così decidersi ad abbandonare i disagi della loro vecchia abitazione per una più confortevole dimora per loro e per i figli, messa gratuitamente a disposizione da un ristoratore di Ortona, originario del paese. La residenza comprende: due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l'acqua, il bagno a secco e locali per gli animali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alla famiglia del bosco offerto un casolare gratis. "Pronti a dire sì, sono rimasti affascinati"

