Alimenti non tracciabili nel ristorante etnico | sequestrati 10 chili di cibo
Proseguono i servizi di controllo volti a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Nell'ambito di questa intensificazione, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno hanno condotto un'ispezione in un esercizio commerciale nel centro di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Alimenti privi di tracciabilità e carenze nell'igiene. Chiusure e multe per i Nas Controlli approfonditi tra Ceprano e San Giovanni Incarico. Diversi i provvedimenti Continua a leggere: https://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/312434/alimenti-privi-di-tracciabilita - facebook.com Vai su Facebook
Cozze e vongole non tracciate sequestrate in ristorante - Oltre 40 chili di prodotti ittici privi di documenti sula tracciabilità sequestrati, il titolare di un ristorante etnico di Cagliari multato per violazioni legate a carenze igienico- Lo riporta ansa.it
Nel ristorante etnico cibo pericoloso per la salute dei clienti, sequestrati 300 chili di alimenti - Gravissime carenze igienico sanitarie che hanno determinato la chiusura di un ristorante etnico a Monteverde. Si legge su romatoday.it
Sequestri e sanzioni in un ristorante etnico: gravi irregolarità igienico-sanitarie - sanitario eseguito venerdì 25 luglio all’interno di un ristorante etnico dagli agenti del ... Da bergamonews.it