Alice Robinson ha chiuso al comando la prima manche del gigante di Copper Mountain (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “West Encore” l’atleta neozelandese ha pennellato su un pendio non impossibile, facendo leva sulle sue qualità. L’unica che è stata in grado di rimanerle vicina è stata Sara Hector, mentre per tutte le altre i distacchi si fanno importanti. Alice Robinson ha chiuso la prima manche con il tempo di 59.03 al termine di una discesa impeccabile. Dopo un avvio tutto sommato regolare la neozelandese ha cambiato marcia nella seconda parte, facendo valere la sua potenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alice Robinson guida il gigante di Copper Mountain, brilla Asja Zenere mentre deludono Shiffrin e Goggia