Una dominante Alice Robinson si è aggiudicata il gigante di Copper Mountain (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “West Encore” la seconda prova tra le porte larghe ha visto il successo della neozelandese che ha impressionato in entrambe le manche risultando la più veloce in entrambe le occasioni. Marcano visita Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia, entrambe oltre la top15, mentre si conferma Julia Scheib che mantiene il pettorale rosso. A questo punto la classifica generale vede al comando Mikaela Shiffrin con 268 punti e un +50 su Lara Colturi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alice Robinson dominante nel gigante di Copper, Asja Zenere in una nuova dimensione