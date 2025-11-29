Alex Vinatzer non avrà un pettorale migliore nel prossimo gigante | la World Entry List aggiornata
Bisognerà pazientare. L’azzurro Alex Vinatzer ha concluso in maniera convincente il secondo gigante della stagione in Coppa del Mondo di sci alpino. L’altoatesino sta abituando a rimonte notevolissime nel corso delle seconde manche ricordando anche quando è accaduto nella prima gara tra le porte larghe a Soelden (Austria). Sul Rettenbach, lo sciatore gardenese aveva terminato la prima manche in ventunesima posizione, riuscendo poi a guadagnare 13 posti nella seconda run e classificandosi ottavo. La storia si ripetuta sulle nevi di Copper Mountain (USA). In Colorado, lo sciatore nostrano, dopo non aver particolarmente brillato nella prima discesa (20°), si è scatenato nella seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
