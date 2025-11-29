Alessia Orro a riposo in Turchia dopo l’infortunio il Fenerbahce vince le sue bocche da fuoco

Alessia Orro non è scesa in campo in occasione dell’ ottava giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti con l’Italia è infatti alle prese con un infortunio: sabato scorso, durante un allenamento, aveva rimediato un edema e una distensione al bicipite femorale destro. Nel corso della settimana non sono giunti aggiornamenti da parte del Fenerbahce Istanbul riguardo alla salute della palleggiatrice sarda: dopo aver saltato l’incontro di campionato contro l’Aydin Buyuksehir Belediye Spor Kulubu e l’esordio in Champions League della squadra gialloblù (facile successo per 3-0 contro il Benfica). 🔗 Leggi su Oasport.it

