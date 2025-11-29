Alcuni studenti universitari stanno lasciando Padova perché senza borsa di studio | la denuncia
Venerdi 28 novembre si è tenuta nel Polo di Psicologia un'assemblea organizzata da Udu Padova sul tema delle borse di studio. All'iniziativa hanno partecipato decine di studenti, soprattutto internazionali, che pur risultando idonee non hanno ricevuto la borsa per mancanza di fondi. Questa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
