Alcobendas Italia a caccia di conferme con Battocletti e Chiappinelli

Sportface.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le stelle del fondo azzurro tornano nel World Athletics Cross Country Tour: la campionessa europea in carica cerca continuità dopo la vittoria inaugurale, al maschile fari puntati sul recordman tricolore. Streaming live dell’evento. Il cross italiano si prepara al prossimo snodo del circuito internazionale con due nomi simbolo. Domenica a Alcobendas, nell’hinterland di Madrid, l’Italia schiera la campionessa continentale in carica Nadia Battocletti, reduce dal brillante avvio di stagione a Atapuerca, dove ha firmato la prima vittoria stagionale nel World Athletics Cross Country Tour, successo arrivato una settimana fa dopo il trionfo nella passata edizione del circuito mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it

