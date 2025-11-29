Albo d' oro Premiati campioni e campionesse dello sport

Domenica 14 dicembre c'è la decima edizione del premio Albo d’oro dello sport salese: saranno premiati le atlete e gli atleti, singoli o a squadre, che hanno vinto una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo nei campionati regionali, nazionali, europei, olimpici e mondiali nel 2024 e nel 2025. Il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

125 anni di Università Popolare di Trieste e presentazione dei primi riconoscimenti dell’Albo dei Benemeriti della Cultura Popolare di Trieste. Durante la cerimonia del 21 novembre sono stati premiati tre protagonisti della vita culturale cittadina: • Franco De - facebook.com Vai su Facebook

Golden Boy 2025, vince Doué: l'albo d'oro e tutti i premiati di quest'anno nelle varie categorie #SkySport #GoldenBoy #Doue Vai su X

David di Donatello, l’albo d’oro: tutti i vincitori nella categoria miglior film - A vincerlo tanti grandi registi del cinema italiano, da Federico Fellini a Luchino Visconti, passando per Massimo ... Riporta lettera43.it

Auto dell'Anno - Albo d'oro 2001-2010 - Il titolo di Auto dell'anno 2001 è nel segno di Alfa Romeo, con la 147. Come scrive auto.it

NBA, a Draymond Green l'Hustle Award 2025: la classifica completa e l'albo d'oro - Anche lui, come Daniels, è rimasto a bocca asciutta per essendo uno dei tre finalisti per il premio di difensore dell'anno (andato a Evan Mobley). Segnala sport.sky.it