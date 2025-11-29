Albero di Natale 2025 di Bologna | il video dell' accensione
L'accensione del grande abete bianco addobbato per le feste è sempre un momento magico per la città: Natale ha ufficialmente inizio. Assieme al sindaco Matteo Lepore, anche i primi cittadini di Lizzano in Belvedere, Barbara Franchi, e di Grizzana Morandi Franco Rubini. Intorno all'albero acceso, l'esibizione del Coro Monte Pizzo . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
