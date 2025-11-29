Alberi non potati e pedoni in difficoltà | Intervenite Qui è un bosco

Tempo di lettura: 2 minuti Un cittadino del rione Libertà, Renato, ha chiamato la nostra Redazione per sottoporre all’attenzione pubblica la carente cura del verde pubblico della zona. Renato sottolinea che la mancata potatura degli alberi che si trovano a ridosso di strade e marciapiedi crea non pochi problemi per i pedoni e automobilisti che si trovano a transitare nella zona. I rami ad altezza d’uomo impediscono molte volte ai pedoni soprattutto di percorrere i marciapiedi e di portarsi sulla sede stradale per poter proseguire il proprio cammino con grave pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

