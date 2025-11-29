Alberi non potati e pedoni in difficoltà | Intervenite Qui è un bosco

Anteprima24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un cittadino del rione Libertà, Renato, ha chiamato la nostra Redazione per sottoporre all’attenzione pubblica  la carente cura del verde pubblico della zona. Renato sottolinea che la mancata potatura degli alberi che si trovano a ridosso di strade e marciapiedi crea non pochi problemi per i pedoni e automobilisti che si trovano a transitare nella zona. I rami ad altezza d’uomo impediscono molte volte ai pedoni soprattutto di percorrere i marciapiedi e di portarsi sulla sede stradale per poter proseguire il proprio cammino con grave pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

alberi non potati e pedoni in difficolt224 intervenite qui 232 un bosco

© Anteprima24.it - Alberi non potati e pedoni in difficoltà: “Intervenite. Qui è un bosco”

Scopri altri approfondimenti

Alberi invasi dall'Ifantria in piazza Castello sopra le teste dei pedoni - , con sede legale in Milano, Largo Settimio Severo 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14095260965. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Alberi Potati Pedoni Difficolt224