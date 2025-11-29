Il cimitero del Verano è la nostra Spoon River. Morti che dal marmo e tra i cipressi ci parlano, raccontando storie spesso di commovente e poetica consistenza. Eroi e attori, uomini politici e protagonisti della storia italiana, e anche semplici individui assurti alla popolarità per la straordinaria natura di un qualche loro gesto. In un’epoca che sembra aver eradicato qualunque forma di generosità, una passeggiata tra queste ombre e tra queste iscrizioni può fare del bene e riconciliare con il genere umano. E’ il caso della tomba del giovanissimo Romeo Chiodi, nato al Trionfale nel 1941 e scomparso appena dodici anni dopo, nel 1953. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Al Verano la storia di Romeo Chiodi, eroe bambino di Roma