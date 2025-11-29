Al Telimar il carattere non basta | a Genova fa festa il Quinto
Il Telimar esce sconfitto 14-12 dalla piscina “Paganuzzi” di Genova contro l’Iren Quinto, nella decima giornata del Campionato di A1 maschile, al termine di una gara combattuta e dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale. Ritmi veloci, pressing alto e tanti controfalli fischiati dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
