Al limitar della vita la Fondazione Banco di Napoli ospita la mostra di Rao a 30 anni dalla scomparsa

Quaranta opere da collezioni pubbliche e private, che raccontano l’universo poetico e visionario di un grande artista del Novecento. La Fondazione Banco di Napoli inaugura venerdì 5 dicembre alle 17:30, negli spazi di Palazzo Ricca (via dei Tribunali, 213), la mostra Massimo Rao. Al limitar della vita, a cura di Ferdinando e Francesco Creta. L’esposizione promossa in occasione del settantacinquesimo anniversario della nascita e del trentennale della scomparsa dell’artista, offre un ampio sguardo sulla produzione pittorica e grafica di uno dei protagonisti più raffinati e visionari della pittura italiana del secondo Novecento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

