Al liceo Giulio Cesare di Roma compare la lista stupri con nomi veri di ragazze una studentessa | Non è un caso isolato Pochi giorni fa alcuni si sono fatti un video mentre si strusciavano nudi sulla foto di Giulia Cecchettin

Vanityfair.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scritta è comparsa dentro al bagno dei maschi al secondo piano dell'istituto scolastico romano. La preside: «Ottusi graffiti vandalici». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

