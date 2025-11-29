Al Grande Fratello sta per arrivare Dolce la reazione della gieffina

361magazine.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande Fratello: l’attesa cresce, sta per arrivare Dolce, la reazione della gieffina. Nella Casa del Grande Fratello l’atmosfera si fa sempre più elettrica. Dopo settimane di dinamiche, alleanze fragili e serate che oscillano tra confessioni notturne e strategie più o meno velate, il reality è pronto a stupire ancora una volta il pubblico: sta per arrivare Dolce. Nel Grande Fratello l’ingresso di un nuovo volto non è mai un semplice dettaglio: può rimescolare le carte, riportare al centro del dibattito dinamiche sopite o aprire nuovi fronti narrativi. Leggi anche  ”Quarto Grado”, Andrea Sempio ha scritto in diretta un messaggio alla giornalista del programma Dolce Dona, direttamente dal Grande Fratello VIP Kosovo arriverà a Cinecittà per qualche giorno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

