Al freddo e sotto la pioggia | continua la protesta dei lavoratori Enel

Va avanti da tre giorni la protesta dei dipendenti dell'indotto della centrale Enel Federico II di Cerano. I lavoratori hanno dato vita a un presidio all'esterno dello stabilimento. Nonostante la pioggia, il freddo e il vento, hanno trascorso due notti all'aperto, sotto a una tettoia di fortuna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

