Al corteo No ponte a Messina | Siamo 15 mila | Salvini | Nuova gara è dire no a un' opera che servirà a tutti

Schlein: "Meloni e Salvini vi dovete fermare, progetto sbagliato sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale sia da quello sociale". Ma per il vicepremier l'obiettivo è "aprire i cantieri nel 2026". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Al corteo "No ponte" a Messina: "Siamo 15 mila" | Salvini: "Nuova gara è dire no a un'opera che servirà a tutti"

