Al Belotti il Salone delle Università e degli Its | Valorizziamo i nostri talenti

Bergamo. “L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare i nostri talenti creando un’occasione d’incontro con i referenti delle università e degli Istituti tecnici superiori (Its) del territorio”. Così il professor Giovanni Giaquinto, docente di Lettere all’Istituto Superiore “Belotti” di Bergamo, illustra la nuova edizione del Salone delle Università e degli Its in programma sabato 6 dicembre dalle 8.30 alle 13 nella scuola di via per Azzano a Colognola, Bergamo. L’evento, che taglia il traguardo dell’undicesimo anno, coinvolge i ragazzi delle classi quarte e quinte dell’Istituto per offrire a chi intende proseguire gli studi il panorama formativo post-diploma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it