Akragas–Scordia Catania e Llama caricano la squadra | Serve lucidità protagonista il nostro gioco
La decima giornata arriva al termine di un mese che ha messo alla prova la resistenza dell’Akragas. Domenica alle 15, al Totò Russo di Aragona, i biancazzurri ospitano lo Scordia per una partita che pesa più dei tre punti. Sette gare in venticinque giorni tra campionato e Coppa hanno creato un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
| 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 - #akragas vs #gymnicascordia ️Stadio Comunale di Aragona ️Domenica 30 novembre, ore 15 Il costo di biglietto d’entrata per il settore ospiti è di 5€. Per tutte le informazioni per l’autobus, vai sul nostro profilo. #wearegymnica #pro - facebook.com Vai su Facebook
Akragas–Scordia, Catania e Llama caricano la squadra: “Serve lucidità, protagonista il nostro gioco” - Alla vigilia della decima di campionato il mister parla di un gruppo solido nonostante il tour de force di novembre. Come scrive agrigentonotizie.it
Catania, suggestione Llama: ma il ritorno dell’argentino per ora è difficile - Riportare il Catania ai fasti del passato: è questo l’obiettivo di Pietro Lo Monaco, tornato nelle vesti di amministratore delegato del club rossazzurro. Scrive gianlucadimarzio.com