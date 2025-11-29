Akragas–Scordia Catania e Llama caricano la squadra | Serve lucidità protagonista il nostro gioco

Agrigentonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decima giornata arriva al termine di un mese che ha messo alla prova la resistenza dell’Akragas. Domenica alle 15, al Totò Russo di Aragona, i biancazzurri ospitano lo Scordia per una partita che pesa più dei tre punti. Sette gare in venticinque giorni tra campionato e Coppa hanno creato un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Akragas–Scordia, Catania e Llama caricano la squadra: “Serve lucidità, protagonista il nostro gioco” - Alla vigilia della decima di campionato il mister parla di un gruppo solido nonostante il tour de force di novembre. Come scrive agrigentonotizie.it

Catania, suggestione Llama: ma il ritorno dell’argentino per ora è difficile - Riportare il Catania ai fasti del passato: è questo l’obiettivo di Pietro Lo Monaco, tornato nelle vesti di amministratore delegato del club rossazzurro. Scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Akragas8211scordia Catania Llama Caricano