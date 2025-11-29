Airbus richiamo anche per l' aereo che ha trasportato il Papa in Turchia
Anche l'Airbus A320neo di Ita intitolato a Giacinto Facchetti, che ha trasportato Papa Leone XIV in Turchia, fa parte dei 6 mila esemplari che dovranno ricevere un aggiornamento software. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
