Airbus richiamo anche per l' aereo che ha trasportato il Papa in Turchia

Anche l'Airbus A320neo di Ita intitolato a Giacinto Facchetti, che ha trasportato Papa Leone XIV in Turchia, fa parte dei 6 mila esemplari che dovranno ricevere un aggiornamento software. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Anche l'Airbus A320neo di Ita intitolato a Giacinto Facchetti, che ha trasportato Papa Leone XIV in Turchia, fa parte dei 6 mila esemplari che dovranno ricevere un aggiornamento software

