Airbus richiamati a terra 6.000 A320 per un problema software
Gli aeromobili hanno bisogno di un aggiornamento. È un intervento relativamente semplice ma necessario. La criticità è emersa dopo un incidente avvenuto negli Stati Uniti a fine ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
"Stop immediato ai voli", comunica #Airbus dopo che un #A320 di JetBlue si è improvvisamente inclinato, il 30 ottobre scorso, senza il comando del pilota. L'intensa radiazione solare avrebbe danneggiato i dati essenziali del software. Richiamati 6mila vetto Vai su X
Radio1 Rai. . "Interrompere immediatamente i voli", comunica #Airbus dopo che un #A320 di JetBlue si è improvvisamente inclinato senza il comando del pilota. L'episodio è avvenuto il 30 ottobre durante un volo tra Cancun (Messico) e Newark (USA). Il pro - facebook.com Vai su Facebook
Airbus richiama 6000 aerei A320 per una correzione del software - Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dopo che Airbus ha annunciato venerdì di aver ordinato ... Da msn.com
Airbus richiama 6000 aeromobili A320: “Software di controllo difettoso”. Ritardi in tutto il mondo - Il richiamo è legato all'incidente avvenuto lo scorso 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York. Come scrive msn.com
“Le radiazioni solari impattano sui comandi di volo”. Airbus ferma 6000 aerei nel mondo - Tutto nasce il 30 ottobre, quando un A320 della low cost JetBlue in volo da Cancun a Newark va giù bruscamente a pilota automatico inserito. Come scrive huffingtonpost.it