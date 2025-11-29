Airbus richiamati a terra 6.000 A320 per un problema software

Gli aeromobili hanno bisogno di un aggiornamento. È un intervento relativamente semplice ma necessario. La criticità è emersa dopo un incidente avvenuto negli Stati Uniti a fine ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

airbus richiamati a terra 6000 a320 per un problema software

© Gazzetta.it - Airbus, richiamati a terra 6.000 A320 per un problema software

