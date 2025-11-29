Airbus richiama seimila aeromobili per un' anomalia al software | cancellazioni e ritardi in tutto il mondo

Secondo un'indagine interna all'azienda, le intense radiazioni solari potrebbero corrompere dati essenziali per il funzionamento dei controlli di volo su tutti gli A320, l'aeromobile più venduto al mondo. Ritardi e cancellazioni.

