Ritardi e cancellazioni in tutto il mondo a causa di 6mila aerei Airbus che devono tornare alla base. Il motivo? Il rischio di danni da radiazioni solari, che potrebbero interferire con i computer di bordo. Lo ha annunciato la stessa azienda, che ha bloccato a terra gli aeromobili per necessità di un intervento urgente di aggiornamento software. Airbus richiama seimila aerei per rischio danni da radiazioni solari. Questo bug coinvolge la famiglia degli A320, e il numero degli aerei copre metà della flotta globale dell’azienda. Come ha spiegato una fonte, l’intervento potrebbe durare da “alcune ore” a “settimane”: questo cambia in base al tipo di velivolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Airbus richiama 6mila aerei per probabili danni da radiazioni solari