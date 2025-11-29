Airbus richiama 6mila aerei in tutto il mondo
Voli cancellati in tutto il mondo, i disagi dall'Europa all'Estremo Oriente L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
L’Airbus A320neo di Ita Airways, con a bordo il pontefice, è partito dall’aeroporto di Fiumicino alle 7.58. L’arrivo del volo papale è previsto per le 12.30, ora locale. Il Santo Padre rientrerà poi a Roma nel pomeriggio di martedì 2 dicembre. Scortato dalla sicurez - facebook.com Vai su Facebook
Airbus richiama 6mila aeromobili per correggere software difettoso - Una grave anomalia riscontrata dopo un recente incidente in volo ha portato alla decisione di intervenire su migliaia di A320. Lo riporta tg24.sky.it
Trasporti, Airbus richiama 6000 aerei per aggiornamento urgente al computer di bordo: a rischio migliaia di voli - Un mese fa negli Usa un jet ha perso quota improvvisamente causando 15 feriti, è emerso che si tratta di un problema informatico. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Airbus ferma gli A320, possibili danni da radiazioni solari: in India previsti ritardi per 250 voli - La flotta mondiale è di circa 6000 aerei che la coompagnia ha chiesto di fermare per l’aggiornamento dei software ... Segnala ilsecoloxix.it