Airbus richiama 6mila aerei A320 per sostituire software difettoso sistema sensibile a radiazioni solari | disagi in diversi Paesi

29 nov 2025

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha confermato di essere stata informata da Airbus, sottolineando che eventuali interruzioni ai servizi sono inevitabili quando si interviene per garantire la “massima sicurezza” Airbus ha avviato un maxi-richiamo di circa 6mila velivoli della famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Airbus richiama 6mila aerei A320 per sostituire software difettoso, sistema "sensibile a radiazioni solari": disagi in diversi Paesi

