Airbus richiama 6mila aerei A320 per sostituire software difettoso sistema sensibile a radiazioni solari | disagi in diversi Paesi
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha confermato di essere stata informata da Airbus, sottolineando che eventuali interruzioni ai servizi sono inevitabili quando si interviene per garantire la “massima sicurezza” Airbus ha avviato un maxi-richiamo di circa 6mila velivoli della famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Emergenza Airbus, maxi richiamo ferma 6mila aerei. Ritardi e possibili disagi in tutto il mondo Vai su X
L’Airbus A320neo di Ita Airways, con a bordo il pontefice, è partito dall’aeroporto di Fiumicino alle 7.58. L’arrivo del volo papale è previsto per le 12.30, ora locale. Il Santo Padre rientrerà poi a Roma nel pomeriggio di martedì 2 dicembre. Scortato dalla sicurez - facebook.com Vai su Facebook
Airbus richiama 6mila aeromobili per correggere software difettoso - Una grave anomalia riscontrata dopo un recente incidente in volo ha portato alla decisione di intervenire su migliaia di A320. Come scrive tg24.sky.it
Airbus richiama 6 mila aerei A320 per correzione software - Airbus ha chiesto di aggiornare i software di controllo degli aeromobili A320, che potrebbe essere danneggiato da un'intesa attività di radiazioni solari. Scrive corrierediarezzo.it
Airbus ferma 6.000 aerei A320, a rischio migliaia di voli. «Radiazioni solari impattano sui comandi di volo» - 000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ... Secondo ilmessaggero.it