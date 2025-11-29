Airbus richiama 6000 aeromobili A320 bloccato anche il volo del Papa | cosa sta accadendo

Ildifforme.it | 29 nov 2025

Anche l'aereo papale sta affrontando problemi: tutto dovrebbe essere sistemato entro domani, quando il Papa riprenderà il viaggio verso il Libano. Il rientro a Roma è programmato per il 2 dicembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

airbus richiama 6000 aeromobili a320 bloccato anche il volo del papa cosa sta accadendo

© Ildifforme.it - Airbus richiama 6000 aeromobili A320, bloccato anche il volo del Papa: cosa sta accadendo

