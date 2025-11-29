Airbus richiama 6000 aeromobili A320 bloccato anche il volo del Papa | cosa sta accadendo
Anche l'aereo papale sta affrontando problemi: tutto dovrebbe essere sistemato entro domani, quando il Papa riprenderà il viaggio verso il Libano. Il rientro a Roma è programmato per il 2 dicembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
VIDEO | Airbus richiama 6.000 aerei A320 per sostituzione di un software, rischio ritardi e cancellazioni. La misura annunciata per sostituire urgentemente il software di controllo di bordo. #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… Vai su X
