Airbus richiama 6000 aerei A320 per la correzione urgente di un software
Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dopo che Airbus ha annunciato venerdì di aver ordinato riparazioni immediate per 6.000 aerei della suo modello A320, dopo che un incidente occorso a un volo JetBlue ha rivelato che intense radiazioni solari possono corrompere dati critici dei comandi di volo. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha emesso una direttiva che obbliga gli operatori degli A320 a risolvere il problema. L’agenzia ha affermato che ciò potrebbe causare “disagi a breve termine” negli orari dei voli. American Airlines è tra i vettori che stanno adempiendo all’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’Airbus A320neo di Ita Airways, con a bordo il pontefice, è partito dall’aeroporto di Fiumicino alle 7.58. L’arrivo del volo papale è previsto per le 12.30, ora locale. Il Santo Padre rientrerà poi a Roma nel pomeriggio di martedì 2 dicembre. Scortato dalla sicurez - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti, Airbus richiama 6000 aerei per aggiornamento urgente al computer di bordo: a rischio migliaia di voli - Un mese fa negli Usa un jet ha perso quota improvvisamente causando 15 feriti, è emerso che si tratta di un problema informatico. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Airbus richiama 6000 aerei A320 per la correzione urgente di un software - (LaPresse) Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dopo che Airbus ha annunciato venerdì ... Come scrive msn.com
Airbus richiama 6000 aeromobili A320: “Software di controllo difettoso”. Ritardi in tutto il mondo - Il richiamo è legato all'incidente avvenuto lo scorso 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York. msn.com scrive