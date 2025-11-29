Airbus richiama 6 mila aeromobili A320
8.15 Airbus ha chiesto di aggiornare il software di controllo degli aeromobili A320,che potrebbe essere danneggiato da un'intensa attività di radiazioni solari.Comporterà ritardi in tutto il mondo Airbus ha richiamato 6 mila aeromobili A320.Sono a rischio migliaia di voli.Il richiamo è legato all'incidente avvenuto lo scorso 30 ottobre su un volo JetBlu tra Cancùn, Messico, e Newark, Usa. Airbus è in contatto con gli operatori. "Manteniamo la sicurezza come priorità prioritaria" ha detto, chiedendo un' azione precauzionale tramite un'allerta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
