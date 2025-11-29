Airbus richiama 6.000 aerei A320 | software vulnerabile alle radiazioni solari disagi in tutto il mondo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un difetto critico scoperto dopo un incidente negli Stati Uniti. Airbus ha annunciato il richiamo urgente di circa 6.000 aeromobili della famiglia A320 per sostituire un software di controllo rivelatosi sensibile alle radiazioni solari, un problema emerso dopo l’incidente del 30 ottobre durante un volo JetBlue tra Cancún e Newark. L’aereo era stato costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, dopo un’improvvisa anomalia ai sistemi di comando. Secondo l’analisi condotta dal costruttore europeo, “l’intensa radiazione solare potrebbe corrompere i dati essenziali per il funzionamento dei comandi di volo”, rendendo necessario uno stop immediato a tutte le operazioni degli aerei interessati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
