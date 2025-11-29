Airbus le radiazioni compromettono i comandi di volo | a terra 6mila aerei

Oltre 6 mila Airbus della famiglia A320 costretti a fermarsi per un aggiornamento immediato al software che governa alcuni dei sistemi di volo più delicati. L’intervento, obbligatorio dalle 00.59 di domenica 30 novembre, riguarda gli A319, A320 e A321 e può richiedere da "tre ore" a "qualche settimana", proprio mentre iniziano gli spostamenti per le vacanze invernali. Stando a quanto rivelato da una nota diffusa venerdì sera, Airbus ha accertato che " un’intensa radiazione solare può corrompere dati critici per il funzionamento dei comandi di volo " degli A320. La società ammette inoltre che "Airbus riconosce che queste raccomandazioni porteranno a interruzioni operative per passeggeri e clienti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

