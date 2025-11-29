Airbus ferma oltre seimila aerei possibili danni ai computer di bordo | migliaia di voli a rischio
L'inconveniente su un velivolo del tipo A320 ha permesso di scoprire che intense radiazioni solari possono danneggiare il funzionamento del software di volo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
