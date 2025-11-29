Airbus ferma oltre 6mila aerei per possibili danni
Airbus ha chiesto di aggiornare il software di controllo degli aerei del tipo A320, che potrebbe aver riportato seri danni a causa di un'intensa attività di radiazioni solari. La decisione blocca di fatto l'utilizzo di oltre seimila velivoli in tutto il mondo, in quanto i computer di bordo sono fondamentali per svariate operazioni critiche durante il volo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Airbus ferma oltre 6.000 aerei A320 in tutto il mondo: problemi ai comandi in caso di tempeste solari Vai su X
Airbus ferma oltre 6 mila aerei A320 per un aggiornamento urgente al computer di bordo: a rischio migliaia di voli - facebook.com Vai su Facebook
Airbus ferma oltre 6mila aerei A320 per possibili danni da radiazioni solari, quali sono i voli cancellati - Il richiamo mondiale di oltre 6mila A320 da parte di Airbus arriva dopo l'incidente del 30 ottobre: un volo JetBlue 1230 subì una discesa incontrollata ... virgilio.it scrive
Airbus ferma 6mila aerei A320: «Radiazioni solari impattano sui comandi». Rischio caos, già cancellati migliaia di voli - 000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ha ... Da msn.com
Airbus ferma gli A320, possibili danni da radiazioni solari: in India previsti ritardi per 250 voli - La flotta mondiale è di circa 6000 aerei che la coompagnia ha chiesto di fermare per l’aggiornamento dei software ... Riporta ilsecoloxix.it