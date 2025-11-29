Airbus ferma oltre 6mila aerei A320 per possibili danni da radiazioni solari quali sono i voli cancellati
Il richiamo mondiale di oltre 6mila A320 da parte di Airbus arriva dopo l'incidente del 30 ottobre: un volo JetBlue 1230 subì una discesa incontrollata di diversi secondi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
