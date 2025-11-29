Airbus ferma oltre 6 mila aerei A320 per un aggiornamento urgente al computer di bordo | sono a rischio migliaia di voli
L’incidente a un A320, a fine ottobre, ha rivelato che un’intensa radiazione solare può corrompere dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. Ecco cosa succede. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ITA Airways riceve il 15esimo A220-300 Questa notte alle ore 01:06 locali a Roma Fiumicino e' arrivato un nuovo Airbus 220-300, il numero 15 in sequenza, ha le marche EI-TEA. Poco più di otto ore di volo Il velivolo e' partito ieri alle 11:02 ora locale , le 17:02 - facebook.com Vai su Facebook
Airbus ferma oltre 6 mila aerei A320 per un aggiornamento urgente al computer di bordo: a rischio migliaia di voli - L’incidente a un A320, a fine ottobre, ha rivelato che un’intensa radiazione solare può corrompere dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. Lo riporta msn.com
Airbus ferma 6.000 aerei A320, a rischio migliaia di voli. «Serve urgente aggiornamento al computer di bordo» - 000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ha ... Scrive msn.com
Airbus richiama 6mila aeromobili per correggere software difettoso - Una grave anomalia riscontrata dopo un recente incidente in volo ha portato alla decisione di intervenire su migliaia di A320. Lo riporta tg24.sky.it