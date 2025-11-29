Airbus ferma oltre 6 mila aerei A320 per un aggiornamento urgente al computer di bordo | sono a rischio migliaia di voli  

Xml2.corriere.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente a un A320, a fine ottobre, ha rivelato che un’intensa radiazione solare può corrompere dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. Ecco cosa succede. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

airbus ferma oltre 6 mila aerei a320 per un aggiornamento urgente al computer di bordo sono a rischio migliaia di voli160160

© Xml2.corriere.it - Airbus ferma oltre 6 mila aerei A320 per un aggiornamento urgente al computer di bordo: sono a rischio migliaia di voli  

Contenuti che potrebbero interessarti

airbus ferma oltre 6Airbus ferma oltre 6 mila aerei A320 per un aggiornamento urgente al computer di bordo: a rischio migliaia di voli - L’incidente a un A320, a fine ottobre, ha rivelato che un’intensa radiazione solare può corrompere dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. Lo riporta msn.com

airbus ferma oltre 6Airbus ferma 6.000 aerei A320, a rischio migliaia di voli. «Serve urgente aggiornamento al computer di bordo» - 000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ha ... Scrive msn.com

airbus ferma oltre 6Airbus richiama 6mila aeromobili per correggere software difettoso - Una grave anomalia riscontrata dopo un recente incidente in volo ha portato alla decisione di intervenire su migliaia di A320. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Airbus Ferma Oltre 6