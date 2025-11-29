Airbus ferma oltre 6 mila aerei A320 | migliaia di voli a rischio Un' intensa radiazione solare può corrompere dati critici
L’incidente a un A320, a fine ottobre, ha rivelato che un’intensa radiazione solare può corrompere dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. Ecco cosa succede. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
ITA Airways riceve il 15esimo A220-300 Questa notte alle ore 01:06 locali a Roma Fiumicino e' arrivato un nuovo Airbus 220-300, il numero 15 in sequenza, ha le marche EI-TEA. Poco più di otto ore di volo Il velivolo e' partito ieri alle 11:02 ora locale , le 17:02 - facebook.com Vai su Facebook
Airbus ferma oltre 6 mila aerei A320 per un aggiornamento urgente al computer di bordo: a rischio migliaia di voli - L’incidente a un A320, a fine ottobre, ha rivelato che un’intensa radiazione solare può corrompere dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. Lo riporta msn.com
Airbus ferma 6.000 aerei, a rischio migliaia di voli. «Radiazioni solari impattano sui comandi di volo» - Airbus, colosso europeo dell'aviazione, ha ordinato di aggiornare il software di controllo a 6. Si legge su msn.com
Airbus ferma gli A320, possibili danni da radiazioni solari - Airbus ha chiesto ieri di aggiornare il software di controllo degli aeromobili del tipo A320, che potrebbe essere danneggiati da un'intensa attività di radiazioni solari. Secondo corrieredellosport.it