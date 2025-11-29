Airbus ferma gli A320 possibili danni da radiazioni solari Centinaia di voli a rischio
Airbus ha chiesto ieri di aggiornare il software di controllo degli aeromobili del tipo A320, che potrebbe essere danneggiati da un'intensa attività di radiazioni solari. Secondo alcune fonti, oltre all'aggiornamento del software, potrebbe essere necessario anche un riallineamento dell'hardware, che porterebbe a pesanti interruzioni dell'operatività. Le compagnie aeree indiane IndiGo, Air India. 🔗 Leggi su Feedpress.me
