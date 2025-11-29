Airbus ferma 6000 aerei A320 Un' intensa radiazione solare può impattare sui comandi
Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dopo che Airbus ha annunciato venerdì di aver ordinato riparazioni immediate per 6.000 aerei del suo modello A320, dopo che un incidente occorso a un volo JetBlue ha rivelato che intense radiazioni solari possono corrompere dati critici dei comandi di volo. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha emesso una direttiva che obbliga gli operatori degli A320 a risolvere il problema. L’agenzia ha affermato che ciò potrebbe causare “disagi a breve termine” negli orari dei voli. American Airlines è tra i vettori che stanno adempiendo all’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
