Airbus ferma 6000 aerei a rischio migliaia di voli | fate attenzione Cosa sta succedendo
Un intervento straordinario sconvolge il settore dell’aviazione: Airbus ha diramato un ordine urgente di controllo e aggiornamento per oltre 6.000 velivoli della famiglia A320. Si tratta di più della metà della flotta mondiale, una cifra che sottolinea la portata eccezionale del provvedimento. La decisione è stata presa dopo che i tecnici del costruttore europeo hanno individuato una criticità nei sistemi di bordo, in particolare per quanto riguarda la vulnerabilità a fenomeni di radiazione solare intensa che possono influenzare il corretto funzionamento dei comandi di volo. Leggi anche: Allerta alimentare, scatta il ritiro per questi prodotti: cosa contengono. 🔗 Leggi su Tvzap.it
